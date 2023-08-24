Мир 24 августа 2023, 15:48 Профессор РАН Барабанов допустил, что еще больше стран могут присоединиться к БРИКС

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Профессор РАН, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в беседе с телеканалом «Звезда» допустил, что за первым раундом расширения БРИКС может последовать следующий.

По словам эксперта, расширение организации увеличивает представительство «незапада», но и снижает исключительность членов организации.

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Ранее «пятерка» стран претендовала на то, чтобы быть советом безопасности для незападного мира, а сейчас число стран стремительно увеличивается, добавил он.