Мир 25 декабря 2023, 16:36 Профессор НИУ ВШЭ Энтина: западные страны показывают Вучичу, что в любой момент можно устроить ситуацию с беспорядками

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Западные страны решили показать Александру Вучичу, что в любой момент они могут устроить такие вот беспорядки. Таким образом в беседе с RT прокомментировала ситуацию о задержании 35 человек у здания парламента в Белграде профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

Она также добавила, что в ближайшее время можно ожидать новых беспорядков в стране.

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«Это связано с тем, что оппозиции надо торопиться и все успеть до Нового года», — добавила профессор.

Ранее сообщалось о задержании в Белграде 35 человек, устроивших беспорядки у здания парламента.