Профессор назвал условие, при котором Турция признает Крым российским

Турция может признать Крым российским, если РФ в ответ признает независимость Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом профессор турецкого Университета Малтепе Хасан Унал заявил Lenta.ru.

Унал заявил, что может Россия может встать во главе движения по признанию Северного Кипра. Профессор отметил, что объединенный Кипр может примкнуть к НАТО, а это невыгодно Кремлю.

Если Россия признает независимость ТРСК, власти Турции перестанут проговаривать мантру, что Крым якобы часть Украины, а на полуостров возобновят прямые рейсы турецких авиакомпаний.

Однако из-за разногласий по вопросам Крыма и Кипра такой сценарий может быть нереалистичным, отметил Унал. Он добавил, что Крым и так является частью России, поэтому профессор усомнился, что Кремль потребует от Анкары признать это. Но и от России не требуется слишком много, достаточно наладить с Северным Кипром прямую торговлю.

Турция провозгласила независимость Северного Кипра в 1975 году. Турки вторглись на эту территорию после военного переворота на острове, инициированного греческой хунтой. Независимость республики никто так и не признал, за исключением самой Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее в июле совершил визит на Кипр.