Мир 11 августа 2023, 11:28 Профессор Митрофанов назвал миссию «Луны-25» шагом к постоянному присутствию исследователей на спутнике Земли

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Миссия «Луны-25» — это шаг к постоянному присутствию исследователей на спутнике Земли. Таким мнением с телеканалом «Звезда» поделился руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Игорь Митрофанов.

По словам ученого, XXI век станет временем освоения Луны, человек уже не уйдет оттуда.

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«Луна как седьмой континент — это вот та Луна, куда мы собираемся лететь в ближайшие дни», — добавил Митрофанов.

«Луна-25» выйдет на полярную орбиту 100 километров высоты, полетает по ней несколько дней, а затем спустится на посадочную орбиту. С этого места станция должна прилуниться где-то в 20-х числах августа.