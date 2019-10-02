Профессор MIT: власти Сирии не причастны к отравлению зарином в Хан-Шейхуне

Соответствующую статью вместе с коллегами написал бывший советник начальника штаба ВМС США, эксперт по ядерным технологиям и почетный профессор Массачусетского технологического института (MIT) Теодор Постол. Статья прошла экспертную оценку и ее должны были опубликовать в журнале Science and Global Security. Однако выпуск приостановили из-за решения редакторов, которые обеспокоились «техническими показателями анализа», а также «ценностью публикации статьи с учетом деликатного и спорного вопроса о применении химического оружия в Сирии».

«Единственное, что имеет значение, корректна ли эта статья технически? Это научный журнал, и, если в нем есть какие-либо технические ошибки, они должны указать на них. Вся критика исходит от людей, которые не обладают техническими знаниями», — сказал Постол.

По словам профессора, его расследование доказывает, что доклад экспертов ОЗХО и ООН содержит ошибки. Теодор Постол заявил, что кратеры и образцы материалов, которые собрали на месте происшествия, были подделаны.

Еще в 2017 году Постол пришел к выводу, что власти Сирии не причастны к атаке, а само нападение было сфабриковано.