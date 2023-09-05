05 сентября 2023, 18:56
Профессор МГУ Захарьин: Индия носила название Бхарат вплоть до позднего Средневековья
Индия носила название Бхарата вплоть до позднего Средневековья, наименование возникло после объединения нескольких княжеств Северной Индии в одно государство. Об этом сообщил профессор МГУ Борис Захарьин в беседе со «Звездой».
Ранее стало известно, что правительство Индии собирается внести резолюцию об изменении официального названия страны.
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Название Бхарат происходит от имени мифической фигуры. Никаких достоверных сведений о царе Бхарате на данный момент нет, добавил Захарьин.
Индия
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