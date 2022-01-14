Профессор МГИМО высказался о возможном размещении российских ракет в Никарагуа

Сейчас Куба и Никарагуа находятся под давлением США. В дальнейшем эти страны могут позволить России разместить на своей территории ракеты. Таким мнением поделился заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Мартынов подчеркнул, что Куба находится под санкциями с 1962 года. По его словам, многие жители страны испытывают по этому поводу негодование. Аналогичная ситуация развивается и в Никарагуа.

«Пока что идет этап дипломатического торга, а о последствиях будем судить потом. Я думаю, что у нашей страны есть варианты. Наверное, наша подача и тональность абсолютно законных требований опирается на какие-то, возможно, заранее достигнутые соглашения, решения, планы и так далее», — отметил политолог.