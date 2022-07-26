Профессор МГИМО допустил разлом отношений между РФ и ЕС в случае прекращения выдачи виз

Принцип «коллективной ответственности» россиян за происходящее на Украине может трансформироваться в тотальный визовый запрет, заявил «360» программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов. Так он прокомментировал вероятность прекращения выдачи виз российским туристам.

«Целый ряд стран Евросоюза, которые входят в Шенген, уже фактически прекратили выдавать визы российским гражданам, за исключением каких-то исключительных случаев. Об этом заявляла, например, Чехия», — рассказал Барабанов.

Эксперт отметил, что другие страны ЕС, в первую очередь те, которые заинтересованы в российских туристах, продолжают выдавать визы. По словам профессора МГИМО, массовых отказов в выдаче виз сейчас нет.

«Так или иначе, этот вопрос может возникнуть. Он связан с тематикой „коллективной ответственности“, с тем, что все россияне до одного виновны и ответственны за происходящие военные события на Украине», — отметил профессор.

Принцип „коллективной ответственности“, который уже положен в основу санкций Европейского союза, он может трансформироваться и в тотальные визовые запреты Олег Барабанов профессор МГИМО.

Если страны ЕС примут такое решение, оно приведет к окончательному разлому в отношениях между Россией и Евросоюзом, отметил Барабанов. Он добавил, что от этого также пострадают экономики тех стран, которые ориентированы на турпоток из РФ.

Утром 26 июля директор консульского департамента МИД Иван Волынкин заявил, что страны Европы могут полностью прекратить выдачу виз россиянам. По его словам, сейчас это наблюдается в консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.