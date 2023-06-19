Мир 19 июня 2023, 23:24 Профессор Межевич рассказал об условиях для мирного диалога с Европой Профессор Межевич: Россия должна обзавестись мировой поддержкой для диалога с ЕС

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Россия будет поддерживать мирный диалог с Европой до того момента, пока не наступит точка невозврата. После этого у стран альянса не будет шансов на спасение. Таким мнением поделился доктор экономических наук, профессор Николай Межевич. Об этом сообщил «Крым24».

Специалист выразил надежду на то, что у европейских политиков все же победит разум. Для того, чтобы продолжать сотрудничество на мирных условиях, России необходимо заручиться мировой поддержкой.

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«Нам нужно, чтобы нас поддерживали в мире. Китай, Индия и весь остальной мир», — рассказал Межевич.