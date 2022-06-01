Профессор Матисен заявил, что Европу ждет катастрофа без российского газа

Профессор Брайан Вад Матисен считает, что в случае остановки импорта газа из России Европу ждут катастрофические последствия. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на TV2.

Он отметил, что Россия может прекратить поставки топлива в любой момент. Тогда в ЕС возникнет чрезвычайная ситуация.

«Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок», — заключил Матисен.