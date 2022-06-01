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    01 июня 2022, 18:58

    Профессор Матисен заявил, что Европу ждет катастрофа без российского газа

    Дарья Морозова

    Профессор Брайан Вад Матисен считает, что в случае остановки импорта газа из России Европу ждут катастрофические последствия. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на TV2.

    Он отметил, что Россия может прекратить поставки топлива в любой момент. Тогда в ЕС возникнет чрезвычайная ситуация.

    «Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок», — заключил Матисен.