Профессор Лунев заявил, что Индия не пойдет на поводу у Запада ради энергоресурсов России | 360°

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Профессор Лунев заявил, что Индия не пойдет на поводу у Запада ради энергоресурсов России

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Запад может наложить на Индию вторичные санкции из-за сотрудничества с Россией. Однако страна может прибегнуть к хитрым схемам ради российских нефти, газа и леса. Такой информацией поделился профессор кафедры востоковедения МГИМО, индолог Сергей Лунев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Определенный риск для сотрудничества с Россией у Индии есть. Даже Китай, который нас активно хвалит, по многим позициям не поставляет товар, либо поставляет, но в небольшом количестве. Индия тоже будет избегать проблем, но индийцы готовы идти на хитрые схемы», — пояснил специалист.

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Он подчеркнул, что страна увеличила закупки нефти в 50 раз. В ответ, по словам Лунева, Индия может начать поставлять лекарства и вакцины. Специалист заявил, что сотрудничество со страной может принести для России много перспектив.

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