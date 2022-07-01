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    01 июля 2022, 07:52

    Профессор из США заявил о риске потери Украиной новых территорий

    Профессор Купчан: продолжение конфликта может закончиться для Украины потерей территорий

    Александр Иванов

    Продолжение конфликта на Украине может означать для этой страны потерю новых территорий. Такое мнение высказал профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в статье для журнала Foreign Affairs.

    Профессор из США заявил о риске потери Украиной новых территорий

    Он посчитал, что даже при поставках оружия с Запада Украине вряд ли хватит боевой мощи, чтобы занять территории, подконтрольные России.

    «Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева. Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием», — высказался Купчан.

    Россия с 24 февраля ведет военную спецоперацию на Украине. Минобороны РФ заявил, что российские военные уже выполнили ключевые задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной целью является освобождение Донбасса.