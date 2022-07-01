Профессор из США заявил о риске потери Украиной новых территорий

Продолжение конфликта на Украине может означать для этой страны потерю новых территорий. Такое мнение высказал профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в статье для журнала Foreign Affairs.

Он посчитал, что даже при поставках оружия с Запада Украине вряд ли хватит боевой мощи, чтобы занять территории, подконтрольные России.

«Продолжение боевых действий вполне может означать еще больше человеческих жертв и потерь территорий, а не приобретения на поле боя для Киева. Чем дольше продлятся боевые действия, тем выше риск эскалации, преднамеренной или случайной, и тем более продолжительными и серьезными будут сбои в мировой экономике и снабжении продовольствием», — высказался Купчан.

Россия с 24 февраля ведет военную спецоперацию на Украине. Минобороны РФ заявил, что российские военные уже выполнили ключевые задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной целью является освобождение Донбасса.