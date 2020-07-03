Профессор из Кембриджа приготовил блюда по тысячелетним рецептам и взорвал Сеть

Вынужденная самоизоляция заставила людей по всему миру искать себе занятия, чтобы занять свободное время. Профессор биологии из Кембриджского университета Билл Сазерленд занялся готовкой. Он сделал блюда, рецепты которых нашел на древней табличке из Месопотамии.

На необычное увлечение профессора обратил внимание портал Bored Panda. Описанию способов приготовления пищи, которым пользовался Сазерленд, около 4000 лет.

В своем посте, который очень быстро стал вирусным, ученый показал, что из себя представляют древние деликатесы. Блюда показались ему «лучшей месопотамской едой», которую профессору удалось попробовать.

Сазерленд узнал о рецептах от своего коллеги, который специализируется на культуре Месопотамии. На приготовление каждого блюда у него ушло около часа. И такой ажиотаж вокруг приготовленной пищи в Twitter стал для ученого неожиданностью.

Во время готовки профессору иногда приходилось импровизировать: не все указания в рецептах оказались понятными. Однако все они, по признанию Сазерленда, легки в приготовлении. Самым любимым блюдом мужчины стало тушено мясо ягненка с ячменными пирогами.