Профессор из Кембриджа приготовил блюда по тысячелетним рецептам и взорвал Сеть
На необычное увлечение профессора обратил внимание портал Bored Panda. Описанию способов приготовления пищи, которым пользовался Сазерленд, около 4000 лет.
В своем посте, который очень быстро стал вирусным, ученый показал, что из себя представляют древние деликатесы. Блюда показались ему «лучшей месопотамской едой», которую профессору удалось попробовать.
Сазерленд узнал о рецептах от своего коллеги, который специализируется на культуре Месопотамии. На приготовление каждого блюда у него ушло около часа. И такой ажиотаж вокруг приготовленной пищи в Twitter стал для ученого неожиданностью.
Во время готовки профессору иногда приходилось импровизировать: не все указания в рецептах оказались понятными. Однако все они, по признанию Сазерленда, легки в приготовлении. Самым любимым блюдом мужчины стало тушено мясо ягненка с ячменными пирогами.