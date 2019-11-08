Профессор из Ирландии потребовала запретить слово «англосаксонский» как расистское

«Обычно этот термин используют сторонники белого превосходства, чтобы связать себя с воинским прошлым», — объяснила профессор.

В соцсетях прокомментировали требование ирландки.

«Все идет к тому, что быть белым в Европе скоро станет просто неприлично», — написал в Twitter «Выпускайте Кракена».

Отмечается, что ранее британским футбольным болельщикам запретили приносить на поле английские флаги из-за их использования крестоносцами. Этот символ якобы может оскорбить мусульман.