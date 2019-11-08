Профессор из Ирландии потребовала запретить слово «англосаксонский» как расистское
Профессор из Ирландии потребовала запретить использование слова «англосаксонский». Она обосновала требование тем, что это слово чаще всего используется сторонниками превосходства белой расы, сообщил «Царьград».
«Обычно этот термин используют сторонники белого превосходства, чтобы связать себя с воинским прошлым», — объяснила профессор.
В соцсетях прокомментировали требование ирландки.
«Все идет к тому, что быть белым в Европе скоро станет просто неприлично», — написал в Twitter «Выпускайте Кракена».
Отмечается, что ранее британским футбольным болельщикам запретили приносить на поле английские флаги из-за их использования крестоносцами. Этот символ якобы может оскорбить мусульман.