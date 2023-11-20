Мир 20 ноября 2023, 13:08 Профессор Хейфец заявил, что Аргентине не удастся сократить сотрудничество с Китаем и Россией

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Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал отказ избранного президента Аргентины Хавьера Милея от сотрудничества с Бразилией, Китаем и Россией.

По словам эксперта, взгляды Милея в некоторой степени похожи на взгляды бывшего президента Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару.

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«Рано или поздно это должно было произойти. Они не слушают экспертов, они надеются, что будет лучше. <…> Я бы сравнил Милея с бывшим бразильским президентом Болсонару. Они очень похожи», — сказал Хейфец.

Он также добавил, что Милею вряд ли удастся достичь сокращения взаимодействия с Китаем и Россией, поскольку бизнес заинтересован в обратном.