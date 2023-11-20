20 ноября 2023, 20:53
Профессор Хейфец: президентство Милея может усугубить отношения Аргентины и РФ
Политик Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины. Как это повлияет на отношения с Россией, рассказал профессор СПбГУ Виктор Хейфец в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, после прихода Милея политические расхождения стран могут усилиться.
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«При негативном сценарии я бы не исключал возможности присоединения к торгово-экономическим санкциям на уровне исполнительной власти», — добавил эксперт.
При этом он считает, что миграционную политику Аргентины не станут менять специально для россиян.
Аргентина
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