Мир 20 ноября 2023, 20:53 Профессор Хейфец: президентство Милея может усугубить отношения Аргентины и РФ

Читать 360tv в

Политик Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины. Как это повлияет на отношения с Россией, рассказал профессор СПбГУ Виктор Хейфец в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, после прихода Милея политические расхождения стран могут усилиться.

Реклама

«При негативном сценарии я бы не исключал возможности присоединения к торгово-экономическим санкциям на уровне исполнительной власти», — добавил эксперт.

При этом он считает, что миграционную политику Аргентины не станут менять специально для россиян.