Мир 28 декабря 2023, 14:24 Профессор Хейфец: президент Аргентины рискует по-крупному, желая убедить парламентариев ему подыграть

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Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что аргентинскому президенту Хавьеру Милею для начала следует провести пакет реформ через Национальный конгресс, а затем пробовать реализовать в общественной жизни. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По его словам, аргентинский лидер рискует по-крупному, когда хочет убедить парламентариев ему подыграть.

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«Он хочет убедить парламентариев ему подыграть и очень крупно рискует, потому что если есть отдельные меры из этого пакета, которые ряд парламентариев готов поддержать, то готовность голосовать абсолютно за все меры, естественно, меньше», — добавил профессор.