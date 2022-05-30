Профессор Футтер: Британия не имеет ресурсов для противостояния баллистическим ракетам РФ

Британский профессор Эндрю Футтер считает, что Соединенное Королевство не имеет ресурсов для противостояния российским баллистическим ракетам. Об этом написало издание Daily Express.

По его словам, военные эксперты не могут защитить Лондон, поскольку у них нет возможности перехватывать российские ракеты, такие как «Кинжал».

«„Кинжал“ — это субстратегическое гиперзвуковое оружие воздушного запуска, которое на самом деле является не более чем модифицированным вариантом существующих баллистических ракетных комплексов Iskander», — отметил евразийский аналитик разведывательной фирмы Sibylline Алекс Лорд, сообщило utro.ru.

Аналитик добавил, что некоторые из них до 24 февраля были развернуты в Калининграде, в радиусе действия Великобритании.