Профессор Еремина оценила заявление главы Минфина Франции о начале экономической войны против России

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил о том, что Евросоюз развернет тотальную экономическую войну против России. Его выступление прокомментировала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, написал RT.

По словам профессора, каждая страна Запада желает громко высказаться по поводу России.

«Это общая позиция, каждая страна коллективного Запада выступает с единой позицией, каждый стремится заявить громко о том, что он категорически не приемлет позицию России… Когда слышим такое заявление, то не идет речь о том, чтобы сесть за стол переговоров, чтобы понять позицию всех сторон: такие разговоры отсекают эту возможность», — уточнила она.

Еремина добавила, что сейчас важно найти новые рационально мыслящие силы в Европе.