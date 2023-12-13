Мир 13 декабря 2023, 17:24 Профессор Еремина: назначение Туска премьером Польши обернется еще большим напряжением в стране

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Президент Польши Анджей Дуда назначил Дональда Туска новым премьер-министром страны. В беседе с RT ситуацию прокомментировала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

По ее мнению, Туск — человек Брюсселя. Он будет делать акцент на том, что декларируемая в бельгийской столице политика является априори более важной для поляков, считает эксперт.

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Такая риторика вызовет еще большее напряжение и дискуссионный напор в Польше, считает Еремина.