Профессиональный велосипедист превратился в курьера в Италии

«Сначала я попросил разрешения у команды. Они ответили, что это прекрасная идея. С их помощью мне удалось связаться с мэром и начать все это дело. Сейчас — трудное время. Мы должны наблюдать день за днем, как развивается ситуация. Я надеюсь, что все пройдет хорошо и, что мы все сможем увидеться на „Джиро д’Италия“, и я тоже надеюсь быть там», — пояснил Маренго.

Он уточнил, что благодаря работе курьера сохраняет физическую форму. Работает спортсмен в профессиональной экипировке, а также в маске и перчатках.

Многодневная велогонка Джиро д’Италия должна была стартовать 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось перенести.