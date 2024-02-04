Мир 04 февраля 2024, 20:52 Профессионализм российских военных признали в Британии Аналитик Меркурис высоко оценил уровень командования ВС России на Украине РИА «Новости»

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Управление российскими войсками на Украине доверили опытным и образованным профессионалам. Своим мнением британский эксперт Александр Меркурис поделился в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Единственное, что мы можем точно сказать об армии [России], — так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело», — сказал он.

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По словам аналитика, очень сложно прогнозировать, какие шаги страна может предпринять в дальнейшем. Меркурис отметил, что российское военное и политическое руководство не любит рисковать, поэтому ошибок с его стороны не будет.

Сейчас ВС России продолжают сдерживать Вооруженные силы Украины, не давая им не единой возможности на восстановление, резюмировал Меркурис.

Бывший американский разведчик Скот Риттер предупреждал, что ВСУ ждет скорое обрушение линии фронта на всей его протяженности. Украинская армия осталась без тренированных военных и оборудования.