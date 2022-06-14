Проезд по мосту между Россией и Китаем сделают бесплатным до конца августа

Проезд по мосту через реку Амур оставят бесплатным до конца лета. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Его слова опубликовали на сайте правительства региона.

«До августа проезд по мосту бесплатный. Сейчас на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации „Кани-Курган“ установлен 16-часовой режим работы, с 8 до 24 часов по амурскому времени», — сказал Орлов.

Он отметил, что при большом потоке транспорта доступ к проезду по мосту могут сделать круглосуточным.

Ранее Орлов сообщил, что тарифы на передвижение по международной магистрали уже установлены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей.

Мост на границе между Россией и Китаем открыли 10 июня. По словам Орлова, магистраль уже полноценно функционирует. В день запуска движения по мосту проехали 16 грузовых автомобилей — по восемь со стороны России и Китая.

«В первый день после торжественного открытия — 11 июня — из России в сторону Китая направилось только два российских транспорта, в воскресенье — уже пять, а в понедельник — восемь грузовиков. Такая пропускная активность предсказуема», — сообщили представители правительства Приамурья.

По их словам, прогнозируемая пропускная способность моста в будущем — от 190 транспортных средств в сутки.