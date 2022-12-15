Мир 15 декабря 2022, 11:53 Проекты по ядерной энергетике призвали профинансировать в США

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Сенаторы американского Конгресса обратились к главе Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Скотту Натану с призывом профинансировать проекты в сфере ядерной энергетики. Об этом написал RT.

Как отметили политики, на фоне ситуации с Украиной и «угроз» для глобальных поставок ядерного топлива необходимо развивать данную отрасль.

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«Корпорация способна сыграть ключевую роль в поддержке непрерывного развития и будущего развертывания передовых ядерных технологий США за рубежом», — говорится в сообщении сенаторов.

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