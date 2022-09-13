Проект Украины по гарантиям безопасности сочли направленным на эскалацию | 360°

Мир 13 сентября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

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Viber Проект Украины по гарантиям безопасности сочли направленным на эскалацию Глава ЛДПР Слуцкий: проект о гарантиях безопасности Украины направлен на эскалацию РИА "Новости"

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Проект гарантий безопасности Украины, опубликованный на сайте офиса президента Владимира Зеленского, направлен на эскалацию нынешней ситуации и призван втянуть НАТО в конфликт. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, написал ТАСС.

Документ, отметил парламентарий, призван проложить Западу дорогу для дальнейшего противостояния России на территории Украины.

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«Все пункты направлены не на разрешение текущей ситуации, а на дальнейшую эскалацию», — сказал Слуцкий.

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Политик подчеркнул, что проект не имеет ничего общего с гарантиями безопасности, а является пактом по вовлечению НАТО и союзников альянса в конфликт на Украине.

«Это проект против ядерной державы, против России. Надеюсь, все западные партнеры Украины понимают, под чем им предложили подписаться», — заключил он.

Согласно приведенному документу, власти Украины предложили США, Евросоюзу, Турции, Великобритании и Австралии стать гарантами безопасности страны, писал RT.

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