В докладе администрации президента США Джозефа Байдена перечислены названия 18 компаний, которые отказались участвовать в проекте «Северный поток — 2». На прошлой неделе список был направлен в Конгресс.

К документу получило доступ агентство Reuters и опубликовало его. В список вошли AXA Group, Baker Hughes, Bilfinger SE, Munich Re Syndicate, Det Norske Veritas (DNV GL), Zurich Insurance Group и многие другие.

Из проекта ушли французские, германские, швейцарские и международные компании, нефтерсервисные и страховые.

Американские и немецкие СМИ сообщили, что все компании вышли из проекта под угрозой санкций США. В Госдепе назвал другую цифру — 15 компаний. Они якобы «добросовестно прилагали усилия, чтобы свернуть деятельность», связанную с газопроводом.

В строительство газопровода «Северный поток-2» было вложено 11 миллиардов долларов, из них европейскими компаниями — 5,5 миллиардов. Объект уже готов на 95%.

США препятствуют его строительству в надежде заставить европейских партнеров покупать их сжиженный газ. При этом администрация Байдена намерена сохранить с Германией хорошие отношения.