Мир 22 апреля 2024, 05:11 Проект по приему карт «Мир» запустят в Иране «Известия»: в Иране запустят проект по приему российских карт «Мир» РИА «Новости»

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Иран подготавливается к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». Это станет большим шагом в укреплении экономических связей между российской и иранской сторонами, сообщил торговый атташе посольства республики в РФ Рахими Мохсен в беседе с газетой «Известия».

«Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по „Миру“. Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой», — сказано в публикации.

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Эксперты отметили, что запуск обслуживания карт «Мир» займет от трех месяцев до полугода. Вероятно, проект стартует к концу летнего сезона. Введение системы «Мир» в ближневосточном государстве поддержит турпоток из России и облегчит трансграничные платежи, которые считают особенно актуальными на фоне санкций и запретов на полеты.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что РФ может принять ответные меры на западные ограничения, направленные против российской платежной системы. Также она высказалась о повышении ключевой ставки Банком России.