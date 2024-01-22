22 января 2024, 13:05
Проект обращения к Франции из-за участия наемников в ВСУ внесли в Госдуму
Слуцкий: в ГД внесли проект обращения к Франции из-за наемников в ВСУ
Комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения к Нацсобранию Франции из-за участия наемников в преступных действиях украинских властей. Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий, чьи слова привело РИА «Новости».
«Предлагаем включить его рассмотрение в повестку дня пленарного заседания Госдумы 24 января», — добавил парламентарий.
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В тексте документа говорится, что депутаты Госдумы считают важным обратиться к Национальному собранию Франции для инициирования парламентского расследования участия французских наемников в действиях Украины.
Волонтеры из организации SOS Donbass раскрыли имена 13 наемников из Франции в рядах ВСУ, предположительно погибших при атаке на пункт временной дислокации в Харькове. Самому младшему из них было 24 года.
Ранее Минобороны России заявило о высокоточном ударе по пункту дислокации иностранных боевиков. Основную массу наемников представляли французы, сообщил RT.
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