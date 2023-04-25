Мир 25 апреля 2023, 23:34 Проект о возвращении Украины к границам 1991 года начали готовить в США — СМИ Yahoo News: в США готовят требующий возвращения Украины к границам 1991 года законопроект Pxhere

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В США готовят законопроект, который потребует добиться завершения конфликта на Украине и ее возвращения к границам 1991 года. Об этом сообщил портал Yahoo News.

Законопроект, как указывается, готовят члены палаты представителей США от республиканской и демократической партий.

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Как ожидается, резолюцию представят во вторник. Сначала рассмотреть ее должны в комитете по международным делам палаты. Резолюция требует «подчеркнуть, что политика США — видеть победу Украины против вторжения и восстановления в международно признанных границах 1991 года», отметило РИА «Новости».

По мнению авторов проекта — представителя демократов Стива Коэна и республиканца Джо Уилсона — Украину также следует включить в НАТО. Кроме того, они призывают потребовать от России выплатить компенсации Киеву.

Бывший подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер ранее заявил, что украинский президент Владимир Зеленский провоцирует прямое вмешательство НАТО в конфликт на Украине, используя ситуацию с подготовкой к контрнаступлению. Тактику киевских властей Шаффер сравнил с поведением беспомощной барышни: Украине постоянно не хватает западной поддержки.