Проект новой Конституции вынесут на референдум в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о процессе работы над созданием новой Конституции. Он подчеркнул, что проект главного закона республики будет готов и обсужден всенародно в течение этого года. В начале 2022 года его вынесут на референдум.

Об этом Лукашенко заявил во время Всебелорусского народно собрания в Минске. Его слова процитировало РИА «Новости».

«В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на рассмотрение, всенародное голосование, на референдум», — отметил глава республики.

Лукашенко уточнил, что речь идет о третьей версии проекта новой Конституции. Он отверг обвинения в том, что не хочет менять главный закон страны и подчеркнул, что прошлые два варианта его просто не устроили. Кроме того, глава Белоруссии подчеркнул, что в новой Конституции президентские полномочия радикально перераспределят.