Проект «Морской старт» перенесут из США на Дальний Восток

Стало известно, что пусковую платформу проекта «Морской старт» в США подготовили к транспортировке в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической промышленности и в правительстве. С платформы Odyssey убрали все американское и украинское оборудование.

На данный момент начали переговоры о разрешении госдепа США на транспортировку плавучего космодрома.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, местом базирования платформы в России может стать порт в Большом Камне.

Доктор исторических наук Алексей Подберезкин заявил, что Россия сможет восполнить недостающее оборудование платформы. «У нас, особенно с точки зрения микроэлектроники и программного обеспечения, есть очень существенные результаты по импортозамещению. В некоторых областях — там, где импорт был доминирующим — нам практически удалось перейти на собственную элементную базу», — уверил он.

Полеты с «Морского старта» перестали производить после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Космодром законсервировали в 2014 году после 36-го пуска.