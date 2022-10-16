Проект международного газового хаба в Турции разработали три месяца назад — Yeni Şafak | 360°

Мир 16 октября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Проект международного газового хаба в Турции разработали три месяца назад — Yeni Şafak Yeni Şafak: проект газового хаба в Турции разработали три месяца назад РИА Новости

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Турецкие инженеры разработали проект международного газового хаба. Об этом говорится в сообщении газеты Yeni Şafak.

Новое хранилище позволит стране транспортировать около 75 миллиардов кубометров топлива ежегодно. По данным источника, полная проектная документация оказалась готова еще три месяца назад.

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«Проект писали в рамках диссертации „Турция — центральная страна в евразийской энергетической безопасности“ не с точки зрения прогноза, а с учетом проведенных научных исследований», — сказал заведующая кафедрой геофизической инженерии Нафиз Маден.

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По ее словам, с помощью хаба газ будут поставлять в Европу по трем веткам: средней, южной и северной.

Нафиз отметил, что средняя ветвь обеспечит поставки в Сербию, Македонию, Косово, Албанию и Болгарию. Южная ветка пойдет в Италию, а северная протянется до Венгрии, Германии, Словении и Румынии.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что хаб построят в кратчайшие сроки, он расположится в регионе Фракия в европейской части государства.

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