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Проект гарантий безопасности Украины назвали признаком краха Зеленского

Глава ЛНР Пасечник назвал гарантии безопасности попыткой Киева развязать большую войну

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Представленный киевским режимом проект гарантий безопасности — это попытка президента Украины Владимира Зеленского в преддверии неминуемого краха развязать полномасштабную войну. Конфликт в итоге развернется по всему миру. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что украинский лидер сейчас не хочет спокойной жизни для простых украинцев, а напротив, втягивает в конфликт НАТО, что приведет к серьезной эскалации.

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«Зеленский, чувствуя свой неминуемый крах, ищет не мира для своего народа, а очередные события ввергнуть свою страну и преимущественную часть земного шара в полномасштабную, затяжную войну», — заявил Пасечник.

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Представленные украинскими властями гарантии безопасности подтверждают, что команда Зеленского не оставила планы ввести страну в НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Киев рассчитывает получить защиту от крупнейших стран мира, пока не войдет в Североатлантический альянс.

Такая позиция только подтверждает необходимость проведения специальной военной операции для обеспечения безопасности России и соблюдения ее национальных интересов. Песков отметил, власти Украины могли бы просто ликвидировать угрозу для России, о которой им прекрасно известно, что стало бы лучшей гарантией их безопасности.

Проект гарантий безопасности, подготовленный офисом президента Украины, предусматривает привлечение Евросоюза, США, Великобритании, Австралии и Турции к защите страны двумя путями: военной поддержки ВСУ и введением дополнительных санкций.

ЛНР

Украина

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