Мир 12 марта 2023, 21:43 Проект бюджета США признали несерьезным Спикер Конгресса Маккарти назвал проект бюджета США несерьезным РИА «Новости»

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Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти считает несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год. Документ опубликовал Белый дом. Свое мнение конгрессмен выразил в интервью телеканалу Fox News.

«Президентский бюджет выглядит несерьезно для текущего времени. Высокий долг приносит инфляцию. А что делает инфляция, вы видите по банку Silicon Valley Bank», — сообщил он.

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Маккарти добавил, что президент Джо Байден не представляется лидером, который решит проблему госдолга. А США сейчас как раз нужен именно «настоящий лидер».

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Ранее администрация президента США представила проект бюджета страны на будущий финансовый год с очередным ростом дефицита. Предполагается, что расходы будут на уровне 6,9 триллиона долларов, а доходы — около пяти триллионов.

По мнению журналистов издания Axios, сейчас США находится на грани от серьезного кризиса банковской системы, который фактически запустило банкротство Silicon Valley Bank.