12 марта 2023, 21:43
Проект бюджета США признали несерьезным
Спикер Конгресса Маккарти назвал проект бюджета США несерьезным
Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти считает несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год. Документ опубликовал Белый дом. Свое мнение конгрессмен выразил в интервью телеканалу Fox News.
«Президентский бюджет выглядит несерьезно для текущего времени. Высокий долг приносит инфляцию. А что делает инфляция, вы видите по банку Silicon Valley Bank», — сообщил он.
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Маккарти добавил, что президент Джо Байден не представляется лидером, который решит проблему госдолга. А США сейчас как раз нужен именно «настоящий лидер».
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Ранее администрация президента США представила проект бюджета страны на будущий финансовый год с очередным ростом дефицита. Предполагается, что расходы будут на уровне 6,9 триллиона долларов, а доходы — около пяти триллионов.
По мнению журналистов издания Axios, сейчас США находится на грани от серьезного кризиса банковской системы, который фактически запустило банкротство Silicon Valley Bank.
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