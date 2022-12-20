Мир 20 декабря 2022, 12:13 Проект американского бюджета запретил финансирование «Азова» Проект бюджета США на 2023 год запретит выделение средств нацбату «Азов» РИА «Новости»

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Опубликованный бюджетный проект США на 2023 год запретит выделение финансирования украинскому националистическому батальону «Азов»*. Документ, разработанный комитетом палаты представителей, разместили на сайте Белого дома.

Еще в 2015 году конгресс принял поправку о запрете финансирования этого вооруженного формирования, однако такая формулировка отсутствовала в законе о выделении дополнительной помощи Украине на 2022 год.

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В документе говорится, что в 2023 году США выделят на оборонный бюджет на 10% больше, чем в 2022 году, — около 798 миллиардов.

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Действующий президент собственным решением сможет передать Украине военную помощь на сумму до 14,5 миллиарда долларов. Кроме того, девять миллиардов можно потратить на экипировку, обучение, вооружение и помощи украинским военным в разведке и логистике.

На инфраструктурную и бюджетную поддержку Украины отвели 13,37 миллиарда. Примерно 2,4 миллиарда предусмотрели в качестве помощи украинским беженцам.

Кроме того, 11,88 миллиарда полагаются на пополнение переданных Украины запасов военного оборудования.

* Нацбатальон «Азов» признан в России террористической организацией.