20 декабря 2022, 12:13
Проект американского бюджета запретил финансирование «Азова»
Проект бюджета США на 2023 год запретит выделение средств нацбату «Азов»
Опубликованный бюджетный проект США на 2023 год запретит выделение финансирования украинскому националистическому батальону «Азов»*. Документ, разработанный комитетом палаты представителей, разместили на сайте Белого дома.
Еще в 2015 году конгресс принял поправку о запрете финансирования этого вооруженного формирования, однако такая формулировка отсутствовала в законе о выделении дополнительной помощи Украине на 2022 год.
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В документе говорится, что в 2023 году США выделят на оборонный бюджет на 10% больше, чем в 2022 году, — около 798 миллиардов.
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Действующий президент собственным решением сможет передать Украине военную помощь на сумму до 14,5 миллиарда долларов. Кроме того, девять миллиардов можно потратить на экипировку, обучение, вооружение и помощи украинским военным в разведке и логистике.
На инфраструктурную и бюджетную поддержку Украины отвели 13,37 миллиарда. Примерно 2,4 миллиарда предусмотрели в качестве помощи украинским беженцам.
Кроме того, 11,88 миллиарда полагаются на пополнение переданных Украины запасов военного оборудования.
* Нацбатальон «Азов» признан в России террористической организацией.
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