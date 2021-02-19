Продукты стали массово убирать из британских магазинов из-за сальмонеллы

Куриную продукцию стали массово отзывать из крупных магазинов в Великобритании. Причиной стала сальмонелла, которую нашли в некоторых упаковках.

«SFC отзывает SFC Chicken Poppets и Take Homeless Bucket, потому что в продуктах была обнаружена сальмонелла», — привело издание Express цитату из-заявления Агентства по пищевым стандартам.

Производитель решил отозвать свою продукцию в качестве меры предосторожности. В некоторых упаковках с изделиями из курицы могла быть найдена сальмонелла, представляющая опасность для здоровья людей. Эта бактерия может вызывать такие симптомы, как тошнота, лихорадка и спазмы желудка. Торговые сети попросили покупателей не употреблять указанные товары, а вернуть их в магазин.

«Мы просим клиентов, которые приобрели этот продукт, не есть его и вернуть товар в ближайший магазин Sainsbury, чтобы получить полный возврат средств при следующем посещении магазина», — заявили в Sainsbury’s.

Также предупреждения об отзыве куриной продукции выпустили торговые сети Tesco и Morrisons.