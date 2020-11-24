Россия намерена стать главным поставщиком продуктов в Китай

По его словам, несмотря на значительный рост производства агропромышленного комплекса Китая спрос все еще значительно превышает предложение. Объемы импортного продовольствия в 2019 году составили 140 миллиардов долларов. Поэтому этот рынок привлекателен для многих стран мира.

При этом сама политика, проводимая Пекином, предусматривает ряд ограничений. В частности, запрет на поставки пшеницы власти ввели еще в 1976 году. Это произошло несмотря на то, что в стране тогда был настоящий голод.

Россия начала вести переговоры о поставках зерна еще в 2006, но успеха добилась только спустя девять лет. В 2015 году Пекин разрешил ввозить пшеницу из Новосибирской и Омской областей, а также из Красноярского и Алтайского краев. Через три года к ним добавились Челябинская, Амурская и Курганская области. Однако общий потенциал всех семи субъектов не велик.

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов заявил, что российский рынок уже сегодня столкнулся с переизбытком. Выхода из ситуации два: рост доходов населения или доступ к новым и перспективным рынкам. Последний вариант также принесет доход в казну в виде налогов и дальнейший рост агропромышленного комплекса. Если же не принять никаких мер, то в отрасли начнется стагнация, а хозяйства столкнутся с убытками из-за пресыщения рынка.

По словам эксперта, наибольший потенциал из зерновых при поставках в Китай имеет ячмень. Этот злак идет на корм скоту. Кроме того, после конфликта с Австралией Пекин потерял основного поставщика этого продукта и Россия вполне может занять это место.

По его словам, рост потребления и импорта в Китае играет на руку России в любом случае. По его словам, наша страна становится косвенным бенефициаром. Так, в этом году Пекин увеличил объем импорта кукурузы. Эти закупки поддержали цену на российскую пшеницу.