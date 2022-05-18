Проблему продовольственного кризиса невозможно решить без реинтеграции в мировые рынки продуктов питания и удобрений из России и Белоруссии. С таким заявлением на министерской встрече «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям» выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Давайте внесем ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией», — заявил Гутерриш на организованной США встрече.

Генсек ООН подчеркнул, что российские продукты питания и удобрения «должны иметь полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки». Гутерриш отметил, что надеется на достижение договоренностей в сфере поставок удобрений из РФ и украинского зерна. Мировой сельскохозяйственный рынок «отчаянно нуждается» в калийных удобрениях, добавил генсек.