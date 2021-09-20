Продовольственный дефицит наступит в Великобритании

Продовольственный дефицит может наступить в Великобритании. Это коснется многих продуктов, включая мясо, пиво и газировку, сообщило Euronews.

Дело в том, что из-за роста цен на энергоносители в стране закрылись два крупнейших завода по производству удобрений. Это приведет к нехватке промышленного углекислого газа, который используется при упаковке скоропортящихся продуктов, а также для оглушения животных перед забоем. Пиво также готовится при помощи двуокиси углерода, написала «Политика сегодня».