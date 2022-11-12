Мир 12 ноября 2022, 23:40 Продовольственная программа ООН застраховала первое судно для доставки российских удобрений в Африку Первое судно для доставки российских удобрений в Африку застраховали в ООН РИА «Новости»

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Всемирная Продовольственная программа ООН выдала страховку на первое судно, которое доставит российские удобрения в Африку. Об этом в Twitter написал директор организации Дэвид Бисли.

По его словам, застрахованное судно стало первым из многих, которые будут доставлять российские удобрения в страны Африки. Перевозку будут осуществлять партиями.

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«Черноморская инициатива по зерну жизненно важная для сдерживания волны глобального голода в ближайшие месяцы», — подчеркнул Бисли.

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Ранее группа компаний «Уралхим-Уралкалий» заявила, что согласовала вывоз гуманитарных партий удобрений в Африку. Речь шла о грузах, заблокированных на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии.

Также МИД Нидерландов сообщил, что правительство страны согласилось разблокировать 20 тысяч тонн российских удобрений, предназначавшихся для Малави. В связи с санкциями груз задержали в порту Роттердама. Удобрения планируют отправить 21 ноября

Всего в страны Африки хотят доставить более 260 тысяч тонн удобрений. Пока организация перевозок обсуждается.