Продолжение работы французского бизнеса в РФ связали с предстоящими выборами во Франции

Президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что французский бизнес продолжил свою работу в России лишь по причине предстоящих выборов президента во Франции. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам эксперта, действующему лидеру Эммануэлю Макрону не нужны экономические проблемы.

«У Макрона выборы в апреле. Он прекрасно понимает, что на фоне сложной ситуации нельзя скатываться в рецессию и подрывать экспортный потенциал. Французов и так выдавливают с разных рынков: вооружения и машиностроения. Нужно сохранить хоть какую-то экономическую составляющую, с учетом того, что в апреле выборы. Если на эти выборы идти с проблемами в экономике, можно проиграть. В ближайший месяц будет решаться электоральная судьба Макрона», — отметил эксперт.

Абзалов добавил, что французские компании занимают выжидательную позицию, а также надеятся на стабилизацию ситуации в течение трех-четырех месяцев.