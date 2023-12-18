18 декабря 2023, 01:31
«Продолжать некому». В США забили серьезно испугались из-за удара России по ВСУ
Офицер Дэвис: Россия начала наступление, а у ВСУ заканчиваются люди и снаряды
Состояние украинской армии после провального контрнаступления близко к критическому. Инициатива на поле боя — в руках в российских бойцов. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он заявил, что Россия свела на нет наступательный потенциал Украины и начала теснить ВСУ.
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«У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать боевые действия просто уже некому», — сказал военный.
Раскол украинских властей и снижение поддержки со стороны Европы и США назвали в японском издании Mainichi Shimbun неожиданным новогодним подарком для российского президента Владимира Путина. Происходящее играет на руку России, заключили авторы статьи.
США
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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