«Продолжают по-мелкому гадить». Медведев — о польском заборе на границе с Россией | 360°

Мир 03 ноября 2022, 10:48 «Продолжают по-мелкому гадить». Медведев — о польском заборе на границе с Россией Зампред Совбеза Медведев: у Польши не прекращается черная полоса с 1612 года РИА "Новости"

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«Наследники Речи Посполитой» продолжают «по-мелкому гадить» в преддверии самого «польского» праздника в России — Дня народного единства. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал новость, что Польша решила построить забор из колючей проволоки на границе с Россией.

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«А праздник примечательный. В этот день, как известно, в 1612 году наши люди разных званий и кровей, забыв о противоречиях и объединившись для защиты Отчизны, окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков», — написал Медведев.

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По словам бывшего президента, с тех пор у Польши началась черная полоса с бесконечными разделами страны. Медведев предположил, что такими темпами ее вскоре может ждать новый раздел.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России «может быть преодолен», если возникнет необходимость. Например, если в стране будут продолжаться проукраинские диверсии.