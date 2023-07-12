Мир 12 июля 2023, 00:39 «Продолжайте умирать». Украину не приняли в НАТО из-за провала на поле боя Экс-разведчик США Риттер: Украину не приняли в НАТО из-за провального контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Отказ Североатлантического альянса принимать украинскую сторону по итогам саммита в Вильнюсе приведет к деморализации украинских войск. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Сейчас альянс фактически говорит Украине: просто продолжайте умирать, ребята», — сказал он.

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Офицер отметил, что итоги переговоров в Вильнюсе чреваты еще большой потерей моральных сил среди боевиков ВСУ из-за разрушенных надежд. Целью украинского контрнаступления стала демонстрация того, что Украина достойна поддержки со стороны НАТО. Несмотря на усилия Киева, альянс не получил ожидаемого результата.

По мнению Риттера, Украина сама виновата в своих неудачах и многочисленных потерях среди украинских войск. Сейчас ВСУ почти разгромлены, а отправленное Киеву западное оружие уничтожено.

Ранее Скотт Риттер объяснил, почему США решили передать киевскому режиму кассетные снаряды. У американской стороны не осталось обычных 155-миллиметровых боеприпасов.