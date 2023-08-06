Мир 06 августа 2023, 17:41 Продлить запрет на выезд мужчин за границу после окончания конфликта призвали на Украине Общественник Денисенко: запрет на выезд украинцев из страны нужно продлить на 3 года РИА «Новости»

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Введенный на время военного положения на Украине запрет о выезде мужчин за границу необходимо сохранить на три года после завершения конфликта. Об этом заявил руководитель некоммерческой организации «Украинский институт будущего» Вадим Денисенко. Пост он опубликовал на своей странице в Facebook*.

По его словам, право на выезд за границу должно сохраниться только у военных, принимавших участие в боевых действиях, и только по неотложным основаниям — для лечения или при командировке.

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Денисенко подчеркнул, что если власти не введут такой запрет, то из страны уедет еще до миллиона человек.

«Сейчас за границей около семи миллионов человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению, лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет», — добавил он.

В комментарии изданию «Политика страны» общественник пояснил, что таким способом пытается бороться за демографию. Он добавил, что негативная реакция на его пост показала «чемоданное настроение» украинцев.

Денисенко согласился с журналистами, что полностью закон реализовать не удастся, потому что появятся коррупционные схемы. Но даже в таком случае утечка, по его мнению, должна оказаться не такой высокой.

Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Он запрещает выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет. Также в стране действует всеобщая мобилизация, которую продлевали уже несколько раз. Нынешний набор в ВСУ действует до 15 ноября.

*Facebook — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.