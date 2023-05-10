Мир 10 мая 2023, 12:31 Продление зерновой сделки после 18 мая допустили в Турции ТАСС: зерновую сделку могут продлить после 18 мая РИА «Новости»

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Зерновую сделку могут продлить с учетом возражений, которые выдвинула российская сторона. Об этом сообщил источник ТАСС в Анкаре, знакомый с ходом переговоров о реализации договоренностей.

«Есть информация, что сделка в итоге будет продлена после 18 мая. <…> Есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен», — пояснил источник агентства.

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По его словам, турецкое правительство прилагает усилия, чтобы сделку пролонгировали. Для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана ее продление будет означать сигнал Западу о том, что Турции можно доверять.

Прекращение зерновой инициативы, наоборот, крайне негативно скажется на республике и снизит доверие к ней как к надежному посреднику. Этого Анкара никак не хочет допустить, пояснил источник.

Он подчеркнул, что для Турции просто не существует варианта провала сделки.

Переговоры по вопросам зерновой сделки продлятся в Стамбуле два дня. Ключевой должна стать встреча 11 мая.