Продление сделки ОПЕК+ в «Газпром нефти» назвали логичным
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что избыточных запасов, сформировавшихся за последние месяцы, на нефтяном рынке по-прежнему хватает.
«Продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным», — заявил он.
В 2020 году, добавил Дюков, компания сократит свою инвестиционную программу примерно на 20%. Реализацию крупных проекттов в «Газпром нефти» планируют продолжить, не отказываясь от уже сделанных «стратегических ставок».
В мае страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Ограничение ввели на два месяца, а 6 июня продлили на июль. Ограничения будут равняться 7,7 миллиона баррелей в сутки до конца года, по апрель 2022-го они составят 5,8 миллиона. За точку отсчета взят октябрь 2018 года. Для России и Саудовской Аравии взяли показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.