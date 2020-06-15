Продление сделки ОПЕК+ в «Газпром нефти» назвали логичным

Весь мир постепенно выходит из ограничений, которые были введены из-за коронавируса. На рынке нефти пока нет баланса спроса и предложения, поэтому и принято решение о продлении сделки ОПЕК+.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что избыточных запасов, сформировавшихся за последние месяцы, на нефтяном рынке по-прежнему хватает.

«Продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным», — заявил он.

В 2020 году, добавил Дюков, компания сократит свою инвестиционную программу примерно на 20%. Реализацию крупных проекттов в «Газпром нефти» планируют продолжить, не отказываясь от уже сделанных «стратегических ставок».

В мае страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Ограничение ввели на два месяца, а 6 июня продлили на июль. Ограничения будут равняться 7,7 миллиона баррелей в сутки до конца года, по апрель 2022-го они составят 5,8 миллиона. За точку отсчета взят октябрь 2018 года. Для России и Саудовской Аравии взяли показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.