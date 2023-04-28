28 апреля 2023, 13:45
Продление на год беспошлинного ввоза товаров с Украины поддержали в ЕС
Послы ЕС поддержали продление свободного ввоза товаров и продуктов с Украины
Послы ЕС выступили за пролонгирование на год беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров с Украины. В том числе, на аграрную продукцию. Об этом сообщило в пятницу шведское председательство в Совете Евросоюза, передал ТАСС.
Европейские дипломаты проигнорировали демарш восточноевропейских стран, которые протестуют против затоваривания своих рынков продовольствием с Украины.
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«Комитет постоянных представителей ЕС поддержал предложение о временном продлении либерализации торговли», — уточнили в сообщении.
Предложения дополняют торговые послабления в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли ЕС и Украины
После утверждения в Совете ЕС и Европарламента решение вступит в силу.
Продукция украинских аграриев разоряет сельское хозяйство Восточной Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на претензии рассерженных фермеров обещанием выделить 100 миллионов евро за продолжение импорта украинского зерна.
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