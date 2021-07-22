Продюсер Вайнштейн не признал вину по делу об изнасилованиях

Продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным на новом процессе по делу об изнасилованиях и других сексуальных преступлениях. Об этом сообщило издание The Associated Press.

Осужденный находился под стражей в штате Нью-Йорк. Для участия в новом судебном процессе его привезли в Калифорнию. На слушании дела продюсер появился в инвалидном кресле-каталке. Против мужчины выдвинули обвинения, основанные на заявлениях пяти женщин. Речь идет о сексуальных преступлениях, совершенных в период с 2004 по 2013 год.

Во время заседания суда Вайнштейн не признал свою вину ни в одном из 11 обвинений. Среди обвинений было четыре эпизода об изнасилованиях. Личности истцов пока не раскрываются.

Весной 2020 года суд в Нью-Йорке отправил продюсера за решетку на 23 года. Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Ему грозило пожизненное заключение, но присяжные оправдали мужчину по трем пунктам. Осенью прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения, по которым его могут лишить свободы на 140 лет.