Продюсер Садальский раскритиковал результаты «Евровидения»

После оглашения результатов «Евровидения» многие зрители остались недовольны победой Украины. Продюсер Станислав Садальский рассказал, на что ориентировались жюри конкурса во время принятия решения. Об этом сообщили Nation News.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania победила по результатам голосования. Однако после оглашения итогов конкурса Азербайджан, Грузия и Румыния заявили, что орагнизаторы изменили выставленные ими оценки.

«Результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны», — рассказала глава румынской делегации Юлиана Марчук.

Организаторы же отметили, что во время оглашения результатов произошел технический сбой, который и повлиял на итоги конкурса.

Станислав Садальский же заявил, что «Евровидение» давно успело дискредитировать себя. По его словам, в последние годы результаты конкурса далеко ушли от правды.

«Правды нет. Все эти конкурсы — ложь и провокация», — прокомментировал продюсер.